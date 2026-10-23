¡Va con todo! Isabel advierte que defenderá a su hija de las agresiones que recibió
Isabel advierte que está dispuesta a todo por defender a su hija porque la golpearon. ¿Qué fue lo que hizo Isabel para que sufriera golpes y agresiones?
Isabel, mamá de Renata, advierte que, sea como sea, Ana no debió ponerle ni una mano encima a su hija y revela que desde antes había notado que la traía de encargo; en todo caso, al que debía armarle un escándalo era a su esposo. ¡Ahora que acepte las consecuencias! Renata perdió su trabajo por intentar sobornar a Ana, con quien después de vengó porque la despidieron. ¿Isabel debe proteger a su hija?