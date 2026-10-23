¡Está harto de su esposa y su hija! Roberto advierte que recuperará la autoridad en su casa

Roberto, papá de Renata y esposo de Isabel, entra a la clínica de emociones para explicar que está harto de que en su casa no le dejan poner límites y le quitan autoridad. Mientras él deja en claro que no pretende aplaudir las acciones de su hija, Isabel revela que Roberto ha sido violento con Renata. ¿Renata estará diciendo la verdad? ¿Roberto logrará recuperar a su familia?