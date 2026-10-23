¡La corrieron y se vengó! Renata revela con orgullo que se desquitó

Renata, la exempleada de Ana, asegura que nunca la quiso y por su culpa perdió el trabajo; ahora, Renata revela que sólo quería que Ana sufriera lo mismo que ella y que se enterara que con ella no se juega. ¿Renata podría enfrentar problemas legales por lo que le ha hecho a Ana? Renata acepta con orgullo que logró desestabilizar el matrimonio de Ana. ¿Hasta dónde piensa llegar?