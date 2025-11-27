Myst Rapsodia: Jorge Daher revela detalles del nuevo concepto musical
Jorge Daher, integrante de Myst, nos presentó ‘Myst Rapsodia’, un nuevo concepto inmersivo de alto nivel visual y musical que llevará tus sentidos al límite.
Jorge Daher, integrante de Myst, nos visitó para presentarnos ‘Myst Rapsodia’, un nuevo concepto inmersivo de alto nivel visual y musical que llevará tus sentidos al límite. Desde “Adiós Amor” hasta “Bohemian Rhapsody”... ¡Checa la impresionante fusión de géneros!
