Myst Rapsodia: Jorge Daher revela detalles del nuevo concepto musical

TV Azteca

Jorge Daher, integrante de Myst, nos visitó para presentarnos ‘Myst Rapsodia’, un nuevo concepto inmersivo de alto nivel visual y musical que llevará tus sentidos al límite. Desde “Adiós Amor” hasta “Bohemian Rhapsody”... ¡Checa la impresionante fusión de géneros!

