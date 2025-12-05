inklusion logo Sitio accesible
¿Qué se hizo? Jorge Ortiz de Pinedo aún espera trasplante, pero luce una notable mejoría

Jorge Ortiz de Pinedo mostró una notable mejoría a pesar de que sigue en lista de espera para recibir un trasplante de pulmón. ¿Cómo logró este avance tan positivo?

Jorge Ortiz de Pinedo sorprendió a los medios al mostrar una notable mejoría en su estado de salud a pesar de que sigue formalmente en la lista de espera para recibir un trasplante de pulmón. ¿Cómo logró este avance tan positivo? Esto contestó el consagrado productor.

