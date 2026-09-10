¡Así fue la presentación oficial de Rafa Márquez como DT de la Selección Azteca!
Rafa Márquez fue presentado oficialmente como DT de la Selección Azteca, compartió cuáles serán las bases en su gestión y habló de las selecciones inferiores.
Como estaba presupuestado, Rafa Márquez fue presentado de manera oficial como director técnico de la Selección Nacional Mexicana de futbol. Además de confesarse feliz e ilusionado, ‘El Káiser’ elogio a su cuerpo técnico, habló de la continuidad al proceso de Javier Aguirre y puntualizó sobre las prioridades en su gestión, entre otras cosas. ¡Aquí todos los detalles!