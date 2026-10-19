¿Cumplido? Ricardo Casares lanza debatible ‘piropo’ a Flor Rubio en el Sin Palabras

Aprovechando las ilusiones que llegan con la nueva semana en el Sin Palabras, y después de desearle un feliz cumpleaños al ‘Tío Richie’, el Pueblo hizo todo por dejar atrás una semana para el olvido. ¿El Favorito lo habrá permitido? ¡Ojo al cuestionable ‘cumplido’ de Ricardo Casares a Flor Rubio! Revive el juego completo del Sin Palabras del 19 de octubre 2026.