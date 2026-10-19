“Nadie debería transitar el cáncer de mama sola”, Aurora Solano y Ayla Hernández compartieron su testimonio

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la primera causa de muerte por tumores malignos en mujeres en nuestro país, nos acompañaron Ayla Hernández y Aurora Solano, quienes transformaron el dolor en fortaleza y apoyo para otras mujeres. Además de abrir el corazón y compartir su testimonio, enviaron mensajes de empatía y compartieron la labor de MIVICAM y Pink Boob AC. ¡Toma nota y comparte!