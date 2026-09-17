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¡Irvin se disculpó con Doris por gritarle en Exatlón! Revive los mejores momentos

Mientras los refuerzos escarlatas se frustran por los malos resultados, Irvin le ofrece disculpas a Doris tras gritarle en las exigentes playas del Exatlón.

Los refuerzos escarlatas están preocupados por los resultados del equipo, Irvin se disculpó con Doris por gritarle en la Batalla Colosal e Ingrid y Gina jugaron su primera Batalla de Supervivencia. ¡Revive los mejores momentos del Exatlón del 16 de septiembre 2026!

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