¡Irvin se disculpó con Doris por gritarle en Exatlón! Revive los mejores momentos
Mientras los refuerzos escarlatas se frustran por los malos resultados, Irvin le ofrece disculpas a Doris tras gritarle en las exigentes playas del Exatlón.
Los refuerzos escarlatas están preocupados por los resultados del equipo, Irvin se disculpó con Doris por gritarle en la Batalla Colosal e Ingrid y Gina jugaron su primera Batalla de Supervivencia. ¡Revive los mejores momentos del Exatlón del 16 de septiembre 2026!