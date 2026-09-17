¡Todo por el empate! ¿El Pueblo frenó el poderío del Favorito? ¡Revive el Sin Palabras completo!
El Pueblo se presentó en el Sin Palabras con el firme propósito de frenar la buena racha del Favorito. ¿Lo habrán conseguido? ¡Revive el juego completo!
El Favorito se presentó al Sin Palabras presumiendo su reciente victoria que inclinó la balanza en su favor, pero el Pueblo sacó la casta buscando emparejar los cartones. ¿Lo habrán conseguido? ¡Revive todas las emociones del mejor juego del mundo mundial del 17 de septiembre 2026!