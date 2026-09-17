¡Marimar Vega reveló detalles sobre el estreno de la tercera temporada de Dra. Lucía!

Marimar Vega nos visitó esta mañana para contar detalles sobre la tercera temporada de Dra. Lucía, la serie que se estrenará por las pantallas de Azteca 7 este lunes 28 de septiembre. ¿La Dra. Lucía se va a enamorar en esta temporada? ¿Quién es la nueva antagonista? ¡Checa todo lo que nos compartió Marimar Vega!