“Estamos echándole ganas”; Lupillo Rivera reaparece con misteriosa mujer tras su ruptura con Taina Pimentel
Lupillo Rivera reaparece con misteriosa mujer tras su ruptura con Taina Pimentel y así reaccionó cuando lo cuestionamos al respecto.
Lupillo Rivera fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México acompañado de una misteriosa mujer tras su ruptura con Taina Pimentel. ¿Está estrenando nuevo romance? ¡Así reaccionó cuando lo cuestionamos al respecto! El cantante también se pronunció sobre el reciente incendio que arrasó con el negocio de su hija, y se negó a dar detalles sobre sus conflictos legales con Belinda y su padre.