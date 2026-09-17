¡No comerán dentro de La Granja VIP! Los Granjeros reciben sorpresivo premio
Los Granjeros tendrán picnic, pero serán los peones quienes tendrán que organizarlo
Los granjeros de La Granja VIP recibieron una inesperada recompensa: tendrán un día de picnic, pero no tendrán que preocuparse por organizarlo, pues los peones serán los encargados de preparar todo y consentirlos. Manelyk fue quien leyó las indicaciones para comunicarles a sus compañeros cómo será esta actividad, que promete sacar a los granjeros de la rutina de trabajo dentro de la hacienda. Ahora, los peones tendrán la tarea de poner manos a la obra para que el picnic sea una experiencia especial para quienes han estado al frente de las labores de la granja. Entre comida, convivencia y un momento para relajarse, los granjeros podrán disfrutar de un merecido descanso, mientras los peones se encargan de atenderlos.