¡No comerán dentro de La Granja VIP! Los Granjeros reciben sorpresivo premio

Los granjeros de La Granja VIP recibieron una inesperada recompensa: tendrán un día de picnic, pero no tendrán que preocuparse por organizarlo, pues los peones serán los encargados de preparar todo y consentirlos. Manelyk fue quien leyó las indicaciones para comunicarles a sus compañeros cómo será esta actividad, que promete sacar a los granjeros de la rutina de trabajo dentro de la hacienda. Ahora, los peones tendrán la tarea de poner manos a la obra para que el picnic sea una experiencia especial para quienes han estado al frente de las labores de la granja. Entre comida, convivencia y un momento para relajarse, los granjeros podrán disfrutar de un merecido descanso, mientras los peones se encargan de atenderlos.