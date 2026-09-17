“Uno se acostumbra a todo”, Juan Diego Covarrubias rompe el silencio tras su separación de Renata Haro

Juan Diego Covarrubias confesó que aún no ha terminado de asimilar las razones por las que terminó su matrimonio con Renata Haro y dejó claro que, pese a la separación mantiene una buena relación con su expareja, pues priorizan el bienestar de sus tres hijas. Mientras tanto, el actor se enfoca en su labor como padre y sus proyectos profesionales.