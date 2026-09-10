"¡Jamás fue por ahí!”, Manelyk arregla el perturbador comentario con Rafa Mercadante en La Granja VIP

Luego de la polémica que se armó en la Asamblea, Manelyk buscó a Rafa Mercadante para aclarar que nunca tuvo la intención de señalar algún presunto acoso por parte del conductor. ¿Será que se terminaron las diferencias entre Mane y Rafa Mercadante? ¿Qué pasaría si Manelyk se entera de lo que Rafa Mercadante dijo sobre el cuerpo de ella?