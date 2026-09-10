"¡Jamás fue por ahí!”, Manelyk arregla el perturbador comentario con Rafa Mercadante en La Granja VIP
Tras los polémicos señalamientos de Manelyk hacia Rafa Mercadante en la Asamblea de La Granja VIP, la influencer trató de aclarar que sus palabras salieron de contexto.
Luego de la polémica que se armó en la Asamblea, Manelyk buscó a Rafa Mercadante para aclarar que nunca tuvo la intención de señalar algún presunto acoso por parte del conductor. ¿Será que se terminaron las diferencias entre Mane y Rafa Mercadante? ¿Qué pasaría si Manelyk se entera de lo que Rafa Mercadante dijo sobre el cuerpo de ella?