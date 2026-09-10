Pascal Nadaud consiente a La Bebeshita en La Granja VIP y le da un merecido masaje (VIDEO)

Gracias a que se ganó el primer huevo dorado de La Granja VIP 2026, Daniela Alexis “La Bebeshita” pudo intercambiar su rol de peón y eligió a Rafa Mercadante para que la reemplazara. Esta jugada le salió más que bien, pues así pudo participar en la dinámica del día de spa y el encargado de consentirla fue Pascal, quien le dio un masaje en la espalda y hasta “la tronó" para que le dejara de doler la espalda.