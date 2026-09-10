¡Con su terapeuta! La Bebeshita revela en La Granja VIP que su ex la engañó mientras ella trabajaba (VIDEO)

Daniela Alexis se puso sentimental en La Granja VIP Segunda Temporada y confesó que le gustaría tener una relación donde sí la respeten y le den la confianza de que puede concentrarse en su trabajo sin tener que estarse preocupando por las infidelidades. Esto porque en una ocasión ya le pasó que estuvo en un reality, y cuando salió, se enteró de que su entonces novio había tenido un amorío con la terapeuta que los dos tenían para reiki.

