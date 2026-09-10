Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
La Granja VIP 24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Granjeros se divierten haciendo el “Baile del Tío Pepe” a pocas horas de “La Salvación”

Los Granjeros se pusieron a mover el cuerpo de una forma divertida antes de que se de a conocer quién quedará salvado este Jueves

Los Granjeros pasaron un divertido momento haciendo el “Baile del Tío Pepe” antes de que se de a conocer quién será el nominado salvado este “Jueves de Salvación”. Hacer esta coreografía hizo que Kevyn Contreras “Bicolor”, Kenny Avilés, Niurka, Mónica Escobedo, Natalia Alcocer, Manelyk, Mónica Escobedo, Ivonne Montero, “La Coreañera”, entre otros, liberarán tensiones y movieran el cuerpo durante la mañana de este día.

Tags relacionados
La Granja VIP 24/7 La Granja VIP Segunda Temporada

Videos