¡Día de spa en La Granja VIP! Los peones tendrán que consentir a los Granjeros y todos quieren pasar con Pascal

En La Granja VIP Segunda Temporada no todo es trabajo y los Granjeros también necesitan relajarse después de cumplir con todas sus tareas. Así que para que pudieran disfrutar de un momento de tranquilidad, los peones se organizaron para darle un masaje y sesión de skincare a sus compañeros, lo que ocasionó que todos se emocionaran y quisieran elegir a su favorito para esta actividad.