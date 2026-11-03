Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
La Granja VIP 24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Bebeshita se baña con Kevyn Contreras en La Granja VIP y aprovecha para hacerle una inesperada propuesta (VIDEO)

Ahora que su relación ya es un poco más formal, el “Bicolor” tuvo un gesto amable con Bebeshita y la acompañó para que se diera una ducha mientras platicaban.

A Bebeshita le tocó estar de Peón otra vez y eso signfica que debe bañarse al aire libre, además de que para tener agua caliente alguien debe pedalear la bicicleta especial. Y el que la acompañó y hasta le ayudó a que fuera más rápido, fue Kevyn Contreras, quien no perdió el tiempo y volvió a poner sobre la mesa la estrategia que tiene con su equipo para nominar a Ivonne Montero en La Granja VIP y que por fin se mida en la tabla, pues lleva toda la temporada esquivando este momento.

Tags relacionados
La Granja VIP 24/7 Daniela Alexis "La Bebeshita" Kevyn Contreras

Videos