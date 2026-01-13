inklusion logo Sitio accesible
¿Ni te cases ni te embarques? Esto es lo que hay detrás del martes 13, según la numerología

Venga La Alegría

¿Mala o buena suerte? Se dice que el primer martes 13 de cada año tiene un significado muy especial. La numeróloga Larisa Cárdenas nos visitó para despejar todas las dudas y explicó, según la numerología, por qué el número 13 representa transformación y nuevos comienzos.

