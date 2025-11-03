inklusion logo Sitio accesible
“Espero que hoy en la noche venga y me de un abrazote”, Maribel Guardia comparte el altar que le montó a su hijo Julián

Maribel Guardia recordó a su hijo Julián y mostró el lindo altar que le montó para las festividades del Día de Muertos. Aquí las emotivas imágenes.

TV Azteca

Entre llanto y dolor, Maribel Guardia recordó a su hijo Julián y mostró el lindo altar que le montó para las festividades del Día de Muertos. En el material que compartió en redes sociales, detalló los elementos más importantes de su enternecedora ofrenda. Aquí las imágenes.

