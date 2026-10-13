¡Éxito total! Así se vivió la presentación de Mentiras All-Stars en Guadalajara

Danna, Belinda y Mariana Treviño conquistaron Guadalajara, Jalisco, con la obra “Mentiras All-Stars”. Las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes en el evento y captaron todos los detalles. Por su lado, Alex Gou nos habla sobre el éxito de la producción y nos da detalles sobre su próximo gran proyecto. “Mentiras All-Stars” tendrá una nueva fecha el 8 de noviembre en el Auditorio Nacional.