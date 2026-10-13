“Me merezco una disculpa”; Érika Zaba manda contundente mensaje a Mariana Ochoa tras ventilar sus asuntos personales

Érika Zaba reacciona a la polémica por la serie de Timbiriche, luego de que se frenará un proyecto similar sobre OV7. La cantante aprovechó nuestro lente para confirmar que hubo un acercamiento con Mariana Ochoa, luego de que ésta ventilara sus asuntos personales en un reality show, y le envía un contundente mensaje: “Me merezco una disculpa”.