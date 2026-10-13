Maribel Guardia confirma que recurrió a una médium para contactar a su hijo, Julián Figueroa

Maribel Guardia y Marco Chacón confirman que la notificación de las medidas de protección que promovió Imelda Gaza es inoperante debido a diversos fallos, tanto en la dirección como en la redacción de la misma. La actriz también compartió que recurrió a una médium para contactar a su hijo Julián Figueroa y le recomendó hacer lo mismo a Aylín Mújica.