¡¿Soltero?! Mauricio Ochmann confirma que terminó su relación con Lorena González
TV Azteca
A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Mauricio Ochmann sorprendió al ser cuestionado por su pareja, Lorena González. Y es que el actor, además de contar cuánto tiempo lleva soltero, reveló por qué terminó la relación. Aquí los detalles.
