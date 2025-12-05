¡¿Nodal le dio millones a Cazzu para Inti?! ¡¿Qué pasó con el dinero?! Aquí los detalles

Christian Nodal interpuso una demanda contra Cazzu en Jalisco por temas de pensión alimenticia, luego de que la cantante argentina asegurara que el esposo de Ángela Aguilar es un padre ausente que no cumple con sus obligaciones económicas. ¿Cuánto dinero habría entregado Nodal a Cazzu para la manutención de Inti? ¿Se habrían financiado proyectos musicales con este dinero? Aquí todos los detalles.