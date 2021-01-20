Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera se envían fuertes indirectas a través de las redes sociales: “Estar solo no es fácil":

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se convirtieron en una de las exparejas más polémicas de los últimos meses. Y es que, los cantantes, anunciaron su separación en septiembre del año pasado con un conmovedor mensaje que dio vuelta por todas las plataformas digitales.

“Con el corazón pesado... les informó que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria”, escribió la hija de Jenni Rivera en una carta abierta para todos sus admiradores.

Al parecer, los famosos artistas no quedaron en buenos términos, pues recientemente Lorenzo Méndez se pronunció en Twitter con un controversial mensaje.

¡Estar solo no es nada fácil! Pero es cuando uno debe rodearse de la gente correcta y permanecer sobre la roca que es Cristo

Las palabras del exintegrante de ‘Banda Limón’ se volvieron tendencia, pues los internautas aseguraron que se trataba de una indirecta para su expareja Chiquis Rivera.

La sobrina de Lupillo Rivera no se quedó cruzados, pues respondió a la indirecta del cantante de banda con otro mensaje en su cuenta de Twitter.

Me engañaste una, dos, incluso tres veces... pero no dejaré que me engañes de nuevo

You fooled me once, twice, even three times ... but I won’t let you fool me again. #BrandNewMe — CHIQUIS (@Chiquis626) January 19, 2021

Recordemos que, la intérprete de ‘Jolene’, ya había dado vuelta a la página hace unos meses, pues inició un fugaz romance con el empresario restaurantero ‘Mr. Tempo’.

La supuesta relación sentimental no dio frutos, pues los artistas se distanciaron semanas después.

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La controversial reconciliación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez

Las esperanzas de que Chiquis y Lorenzo llegaran a una reconciliación se veían más reales con el paso del tiempo. Y es que, el pasado fin de semana, el cantante publicó una foto posando junto a la artista de 35 años, momento que conmocionó a millones de admiradores.

Los cantantes dieron un paseo en una motonieve, momento que generó rumores de una posible reconciliación entre las talentosas estrellas.

Horas después, el artista, de 34 años, borró la imagen y dejó claro que no había un nuevo romance con la famosa cantante de banda y baladas.

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