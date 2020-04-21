Thalía se suma al ‘All In Challenge’ y ofrece un papel para su próximo video musical: “Me van a acompañar”.

Thalía aportó su granito de arena a los más afectados durante la pandemia del coronavirus. La cantante mexicana se unió a la iniciativa #AllInChallenge e invitó a sus fans a participar en una dinámica para aparecer en su próximo video musical:

Quiero darle a alguien una emocionante experiencia para recordar. ¿Les gustaría estar conmigo en mi próximo video musical? Sí, me van a acompañar en el set y lo haremos. Va a ser muy divertido

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Gwyneth Paltrow dona vestido que utilizó en los Premios Oscar para apoyar a afectados por coronavirus.

Las donaciones recaudadas con el challenge van para America's Fund (Fondo de Alimentos de Estados Unidos) que otorga ayuda a niños y adultos que no trabajan durante la pandemia.

Estamos en esto juntos y me gustaría hacer algo para ayudar a esos niños que no están en el colegio y tienen hambre a la hora de la comida. Eso me afecta muchísimo como madre

El video publicado en Instagram ya cuenta con más de 1 millón de ‘Me Gusta’ y los comentarios de los fans entusiasmados por ser parte del siguiente proyecto de la mexicana.

Para ganar debes ingresar al link que se encuentra en su perfil y realizar una donación que va desde los 10 y hasta 100 dólares. La intérprete de No Me Acuerdo anunciará al ganador a través de sus redes sociales.

No es la única celebridad que utilizó su creatividad para apoyar a los más vulnerables durante la crisis mundial. Leonardo DiCaprio y Robert De Niro rifarán una comida con un seguidor, mientras que Gwyneth Paltrow donará un vestido firmado por Calvin Klein.

Maluma, Matthew McConaughey, Ellen Degeneres y Jamie Foxx también están nominados.

Vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el coronavirus es en promedio de 6% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cifra de víctimas mortales por el Covid-19 que se ha mencionado del 12% corresponde a Italia que fue el foco del brote en Europa. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.

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