Thalía se suma al ‘All In Challenge’ y ofrece un papel para su próximo video musical: “Me van a acompañar”.
¿Te gustaría ser una súper estrella al igual que la mexicana? Te contamos cómo puedes participar en la iniciativa que apoya a los más vulnerables durante la pandemia.
Thalía aportó su granito de arena a los más afectados durante la pandemia del coronavirus. La cantante mexicana se unió a la iniciativa #AllInChallenge e invitó a sus fans a participar en una dinámica para aparecer en su próximo video musical:
Quiero darle a alguien una emocionante experiencia para recordar. ¿Les gustaría estar conmigo en mi próximo video musical? Sí, me van a acompañar en el set y lo haremos. Va a ser muy divertido
Ver esta publicación en Instagram
Loves, I've accepted the #ALLINCHALLENGE @allinchallenge. Watch this video then check https://bit.ly/thaliaallinchallenge (link in Bio!) to see what I’m donating. Let’s come together to help the most vulnerable during this difficult time! 100% of the funds will help the following organizations: @nokidhungry, @mealsonwheelsamerica, @feedingamerica and @wckitchen (@americasfoodfund). Thank you so much! Now, I nominate my dearest friend @Maluma - ARE YOU ALL IN?! ➡️ Link in Bio 🌟🌟🌟🌟🌟 ¡Cariños, me he unido al #ALLINCHALLENGE! @allinchallenge En estos momentos de crisis, unamos fuerzas para ayudar a los que más lo necesitan. Por eso estoy donando la oportunidad de que uno de ustedes participe en uno de mis próximos videos musicales. Miren el link en mi BIO para más detalles y para que hagan su contribución y participen. El 100% de los fondos recaudados apoyarán a las siguientes organizaciones: @nokidhungry, @mealsonwheelsamerica, @feedingamerica and @wckitchen (@americasfoodfund). ¡Muchas muchas gracias! ¡Ahora, nomino a mi querido amigo @Maluma! ➡️ Enlace en mi BIO
Te puede interesar:
Gwyneth Paltrow dona vestido que utilizó en los Premios Oscar para apoyar a afectados por coronavirus.
Las donaciones recaudadas con el challenge van para America's Fund (Fondo de Alimentos de Estados Unidos) que otorga ayuda a niños y adultos que no trabajan durante la pandemia.
Estamos en esto juntos y me gustaría hacer algo para ayudar a esos niños que no están en el colegio y tienen hambre a la hora de la comida. Eso me afecta muchísimo como madre
El video publicado en Instagram ya cuenta con más de 1 millón de ‘Me Gusta’ y los comentarios de los fans entusiasmados por ser parte del siguiente proyecto de la mexicana.
Para ganar debes ingresar al link que se encuentra en su perfil y realizar una donación que va desde los 10 y hasta 100 dólares. La intérprete de No Me Acuerdo anunciará al ganador a través de sus redes sociales.
No es la única celebridad que utilizó su creatividad para apoyar a los más vulnerables durante la crisis mundial. Leonardo DiCaprio y Robert De Niro rifarán una comida con un seguidor, mientras que Gwyneth Paltrow donará un vestido firmado por Calvin Klein.
Maluma, Matthew McConaughey, Ellen Degeneres y Jamie Foxx también están nominados.
Vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el coronavirus es en promedio de 6% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cifra de víctimas mortales por el Covid-19 que se ha mencionado del 12% corresponde a Italia que fue el foco del brote en Europa. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.
También te puede interesar:
Thalía está aprendiendo a hacer sola su propio disco y regresar de la cuarentena con un nuevo álbum.