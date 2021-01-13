Xaviercito, hijo del cantante Xavier Ortiz, confiesa que platica con su fallecido papá: “Yo lo veo”.

Fue el pasado 7 de septiembre de 2020, cuando la audiencia se conmocionó ante el fallecimiento de Xavier Ortiz. El exintegrante de ‘Garibaldi’ se quitó la vida en su departamento de Guadalajara, dejando un gran vació en la industria del espectáculo.

En su momento, Carissa de León, expareja del artista, abrió su corazón y reveló que su hijo Xaviercito enfrentó el duelo con ayuda de una especialista.

Sin embargo, el menor confesó para Ventaneando que algunas veces ve y platica con su fallecido padre.

Yo lo veo, le platico, a veces está enfrente de mi mamá y no lo ve. Se va a quedar a dormir unos días

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Las palabras del pequeño causaron una gran preocupación en Carissa, quien reveló que Xaviercito sería tratado a mayor profundidad por una terapeuta.

Es algo que vamos a tratar en la próxima sesión porque es algo relativamente reciente. Luego me dice ‘mamá, mi papi quiere hablar contigo... te quiere felicitar por tu cumpleaños y la Navidad’. Apenas vamos a hablar de eso, no sé qué me vaya a decir y no sé cuál sea el consejo de la terapeuta

En otros temas, Carissa expresó que su hijo pasó por fuertes momentos tras enterarse del fallecimiento de su papá.

Empezaron a pasar muchas cosas: Tenía pesadillas, no podía dormir muy bien. Se dormía muy tarde, se levantaba varias veces en la noche lloraba, se ponía berrinchudo, pataleaba, se enojaba

Sin embargo, la mexicana se mantiene en constante contacto con un grupo de especialistas para superar esta dolorosa etapa en su vida personal.

Estoy en grupo de duelo, donde tenemos mucha ayuda sobre qué sigue después de la vida

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