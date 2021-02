Joven acosada por Vicente Fernández rompe el silencio y arremete contra el cantante: “Su disculpa no fue sincera”

Vicente Fernández enfrentó una de las polémicas más grandes de su carrera artística, pues fue acusado de acoso sexual por una joven.

Y es que, el nombre del cantante se volvió viral en las redes sociales, donde también se filtró un video del ‘El Charro de Huentitán’ acosando a una mujer.

Sin embargo, el intérprete de ‘El Rey’ abrió su corazón para el programa de Mara Patricia Castañeda, donde rompió en llanto y pidió disculpas para calmar a la prensa.

“Quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice un... reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, fue una broma... no sé”, comenzó el cantante una serie de declaraciones que dividieron la opinión de los usuarios de las redes sociales.

“Yo sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención. Si lo hubiera hecho con la intención no lo hago allí... la hubiera llevado a las caballerizas. Yo ni me acuerdo cómo pasó”, concluyó el cantante quien también rompió en llanto durante el programa de la periodista mexicana.

Joven acosada por Vicente Fernández no aceptó las recientes disculpas del artista tapatío.

La joven, que fue tocada inapropiadamente por el artista jalisciense, ya brindó sus primeras declaraciones para los medios de comunicación.

Fue en un programa de televisión, donde la mujer confesó que el papá de Alejandro Fernández, no se disculpó sinceramente.

Esto pasó con cuatro mujeres más y si fuera accidente no pasaría tanto. Su disculpa se sintió que no era sincera y era para los medios, no a nosotras

La joven, quien no quiso revelar su nombre, también confesó que las intenciones del cantante nunca fueron las de tocar su hombro.

No nos dimos cuenta hasta que estábamos viendo las fotos en el teléfono y desde el principio puso su mano en mi brasier, jamás tocó mi estómago y sí subió pero nada más tantito, no estaba buscando mi hombro

“Que no haga estas cosas y que debe dar una disculpa sincera a nosotras, a las mujeres que tocó”, trascendió la susodicha quien ya había alzado la voz en su cuenta de TikTok.

“No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo”, expresó la joven en un video que alcanzó gran alcance entre el público mexicano.

Por si fuera poco, muchos internautas y figuras del espectáculo ya se pronunciaron ante la reciente polémica del tapatio. Niurka y Alajandra Guzmán fueron algunas celebridades que emitieron su opinipon sobre el controversial tema.

