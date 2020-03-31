VIDEO: Marysol Sosa comparte grabación inédita minutos antes de enterarse de la muerte de José José.

Marysol Sosa publicó un video inédito, donde se puede apreciar a la cantante con su hija en brazos y a su esposo Xavier tocando la guitarra.

En los últimos días, Marysol ha recordado a su padre, pues este 28 de marzo se cumplieron seis meses del fallecimiento de José José, así que en redes sociales lo ha honrado.

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La hija del Príncipe de la Canción compartió un mensaje sobre lo que estaba haciendo minutos antes de recibir la noticia sobre la muerte de su padre.

Este video es justo de aquel sábado de hace 6 meses. Alabando a nuestro Señor Jesucristo, celebrando a tu nieta, a dos días de cumplir su primer año de vida. Aquí, en esta imagen, a solo unos minutos de recibir la triste noticia de tu partida, sin imaginar lo que enfrentaríamos, pero en todo momento tomados de la mano de Jesús

La hermana de José Joel y Sara Sosa explica que antes de enterarse de la muerte de José José estaba disfrutando de un alegre momento con su esposo e hija, quien estaba por cumplir un año de vida.

Ese mismo día, José Joel recibió la llamada de Sarita Sosa para comunicarle el fallecimiento del cantante a los 71 años de edad.

Este fue uno de los sucesos que más conmovió a México, pues la muerte de José José, el pasado 28 de septiembre del 2019, puso al mundo de la música de luto.

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José Rómulo Sosa Ortiz, también conocido como El Príncipe de la Canción, murió en Miami, Florida, después de vivir agonizantes problemas de salud que lo fueron deteriorando.