VIDEO: José Joel felicitó a su papá, José José, con emotivo mensaje recordando los bellos momentos junto a él.

En pleno festejo por el natalicio de José José, su hijo, José Joel, le envió un mensaje a su padre a través de un video. Expresó su agradecimiento a los fans que enviaron muestras de cariño y felicitó al cantante.

Estoy aquí reunido con todos ustedes para agradecerles nuevamente todo ese apoyo y todo ese amor, principalmente a los fans: tanto míos como de mi señor padre y a toda nuestra familia musical maravillosa. Hago este video para agradecerles tanto y tanto amor. Son tantos momentos, tantos recuerdos, y tantas anécdotas que yo como su hijo tengo y ustedes como sus fans tienen y medios de comunicación también tienen

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Tanta y tanta gente que se cruzó en la vida de mi señor padre que estamos recordando con muchísimo gusto. La verdad muchas gracias, estoy muy contento con todas las muestras de cariño y de amor que hemos estado recibiendo en nuestras redes sociales. De manera personal, muchas gracias. Es el primer cumpleaños que físicamente no contamos con mi padre

Ante la teoría que sostiene que que el colombiano Manuel José es hijo del intérprete de El Triste, esto expresó:

Sabemos toda la maraña que está de por medio, pero lo importante es que festejemos a José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como nuestro ‘Príncipe’, José José. Mi señor padre a quien adoro, a quien admiro y a quien de aquí hasta el cielo le digo ‘felicidades papá’. Los hago partícipes para que todos le digamos de aquí hasta el cielo: ‘Felicidades José José’

Marysol Sosa, hija del cantante de Almohada, también publicó un video para mandarle un contundente mensaje a Manuel José, pidiendo que deje de mentir a la prensa.

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VIDEO: Marysol Sosa, hija de José José, le envió contundente mensaje a Manuel José: “Mi padre te brindó su atención y su tiempo”.

