VIDEO: Marysol Sosa, hija de José José, le envió contundente mensaje a Manuel José: “Mi padre te brindó su atención y su tiempo”.

Tras la controversia generada por Bryan Álvarez, también conocido como Manuel José, por hacerse pasar como hijo de José José, ya salieron integrantes de la familia a defender al ya fallecido intérprete. Tal es el caso de Marysol Sosa, quien le envió un mensaje al imitador colombiano:

Hola, muy buenas noches a todos. Soy Marysol Sosa. Quiero aprovechar estos medios para enviar este mensaje a Bryan Álvarez, conocido como Manuel José. En primera instancia, yo no tengo nada que ver con la denuncia que se te ha interpuesto, desde que llegaste a México, personalmente estoy resolviendo otro tipo de asuntos. Me llama mucho la atención como no has sido capaz de responder la pregunta que se te hace hacia el hecho de si eres hijo o no hijo de José José, cuando en un momento dado mi padre te brindo su atención, su tiempo, se hizo la prueba del ADN y admiró tu talento para imitarlo. Hasta ahora no me queda claro cómo no eres capaz de responder las cosas que ya sabes, te quiero pedir de la manera más atenta que dejes de generalizar todo tipo de comentarios que has venido a hacer con la prensa desde que llegaste a México

Te puede interesar:

VIDEO: Manuel José envía contundente mensaje a José Joel: “Búsquese un maestro de canto”.

Expresó la hija del matrimonio entre José José y la exactriz Anel Noreña, También le pidió al colombiano respeto para su padre, que ya no puede replicar las acusaciones:

Creo de corazón, que eres la persona menos indicada para venir a cuestionar sobre el pasado y la familia que tiene José José aquí. Yo creo que todos tenemos el derecho de cantar las canciones de ‘El Príncipe’ y qué bueno que tú tienes el talento que tienes, sigue haciendo tu trabajo, pero deja de sembrar esta duda, haz bien las cosas. Sobre todo, quiero que sepas que yo crecí con mi papá, yo conocí a mi papá y yo hablé de tu tema con mi papá y al único que yo le tengo que creer y le creeré por el resto de mis días es a mi papá. Te pido que dejes de desacreditar las palabras, el tiempo y la atención que un buen hombre te brindó y que, sobre todo, ya no tiene la capacidad de réplica. Muchas gracias por tu tiempo

También te puede interesar:

VIDEO: Laura Núñez celebra la demanda que emitió la familia de José José contra Manuel José por usurpación.