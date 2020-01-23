VIDEO: Lis Vega enciende Instagram al bailar en diminuto bikini al ritmo de reguetón. ¡No podrás quitarle la mirada!

Lis Vega muestra que tiene uno de los mejores cuerpos de Instagram, pues presumió un breve video en donde mueve su retaguardia al ritmo de reguetón.

La actriz cubana impresionó a más de uno con su corto clip en donde baila y deja ver sus atributos, sin dejar nada a la imaginación.

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Rápidamente, el video causó sensación entre sus seguidores, pues comenzaron a halagar su escultural cuerpo, el cual mantiene muy estilizado gracias a la dieta y el ejercicio.

No solo fue un clip el que publicó Lis Vega en Instagram, ya que en otro también se mostró sexy y elevó la temperatura en dicha red social.

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La cubana comenzó su carrera en 1991, cuando participó en los espectáculos de Castillito en City May. Además, una de sus participaciones más recordadas en la televisión fue en 2005, cuando ingresó a la casa de Big Brother en su versión VIP.

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