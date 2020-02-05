VIDEO: Laura Núñez celebra la demanda que emitió la familia de José José contra Manuel José por usurpación.

La polémica en torno a Manuel José sigue creciendo, pues luego de asegurar que se alteró la prueba de ADN, en donde se niega cualquier parentesco con José José, sigue utilizando el nombre del Príncipe de la Canción.

Ahora, Laura Núñez arremete contra Brayan Fanier Álvarez Rojas, pues señala que ya se le había informado que no es hijo de José José, pero continúa promoviéndose como hijo del famoso cantante.

Qué diga la verdad, porque yo estuve presente cuando él y José José se hicieron la prueba de ADN y él (Manuel José) no se la quería hacer

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Otra revelación que dio la exrepresentante deL intérprete de El Triste es que Brayan Fanier no quiso aceptar la propuesta de Laura, pues se negó a demandar al laboratorio por alterar, supuestamente, los resultados.

Yo se lo dije a Manuel José, y ojalá me esté viendo, yo le dije ‘mira si tú estás tan seguro (de ser hijo de José José) demanda al laboratorio y demanda por una muy buena lana porque te están mintiendo’

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La amiga de José José también expresó estar contenta porque la familia del intérprete mexicano tomó medidas legales contra Manuel José bajo el delito de usurpación.

Estoy bien porque ya sabía que lo iban a hacer, pero no sabía que ya lo habían notificado. Me da mucho gusto porque no se vale lo que está haciendo. Está jugando con mi país y ese es mi coraje.

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