“Si quieren saber quién mató a Paco Stanley, yo sé", un nuevo documental promete revelar la verdad

A casi 27 años del asesinato de Paco Stanley, el documental ‘Testigos, la verdad tiene voz’, promete revelar nuevos detalles del polémico caso del conductor de televisión. El productor aseguró que los testimonios de exagentes judiciales podrían dar un nuevo giro a la investigación. ¿Los que han sido señalados durante años quedarán finalmente absueltos? ¿Por qué guardaron el secreto durante años? Esto reveló el productor del material en exclusiva.