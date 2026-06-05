“Si quieren saber quién mató a Paco Stanley, yo sé", un nuevo documental promete revelar la verdad
¡Exclusiva! Este es el nuevo documental sobre el caso de Paco Stanley que promete responder todas las preguntas que han quedado en el aire después de casi 27 años.
A casi 27 años del asesinato de Paco Stanley, el documental ‘Testigos, la verdad tiene voz’, promete revelar nuevos detalles del polémico caso del conductor de televisión. El productor aseguró que los testimonios de exagentes judiciales podrían dar un nuevo giro a la investigación. ¿Los que han sido señalados durante años quedarán finalmente absueltos? ¿Por qué guardaron el secreto durante años? Esto reveló el productor del material en exclusiva.