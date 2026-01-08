¿Les darán ‘permiso’? Este sería el nuevo show con música de Juan Gabriel

Los hijos de Juan Gabriel están prohibiendo que se canten sus canciones ante la controversia que ha crecido al rededor del legado del ‘Divo de Juárez’. Así respondió Jean Aguilera, hijo del cantante. Producciones y empresarios ya temen usar su música por clausura, pero Edgar Estrada, habló del show que prepara en un centro nocturno de la CDMX. ¿Quién da el ‘no’ a los espectáculos de Juan Gabriel? Esto reveló Edgar Estrada.