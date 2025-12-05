¡Dale un giro al pavo tradicional! Checa las recetas que nos comparte Rahmar
Rahmar se lució este viernes con diferentes recetas para preparar el pavo de Navidad o fin de año. Además de compartirnos importantes tips sobre el pavo tradicional, nos presentó otras maneras de cocinarlo: colgado, rostizado y al carbón. ¡Gran sabor para compartir en familia!
