El ataque de un perro a Greicy, la detención de Edgar ‘N’ y el estado de salud de Henry; así lo explica Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas

Edgar ‘N’ alias ‘El Peluso’ fue detenido por la presunta agresión a Henry, el niño que sufrió graves quemaduras y que sigue sedado e intubado tras ser sometido a cirugía; la historia de Greicy, la niña que fue atacada por su perro y recibió 68 puntadas en la cabeza. Así lo explica Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas.