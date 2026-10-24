Fer Lozada revela que el equipo de Niurka le aconsejó dejar en la tabla a Mono Osuna y explicó por qué NO lo hizo

Fernando Lozada tuvo una charla con Mario “Mono” Osuna, uno de sus aliados más recientes dentro de La Granja VIP. Allí, reveló que Kevyn Contreras le consultó sobre por qué no mantuvo al exfutbolista en la tabla de nominados durante La Traición, ya que es un rival fuerte en los juegos. Su respuesta sorprendió al propio Mono Osuna.