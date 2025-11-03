inklusion logo Sitio accesible
“Estamos bien”, Poncho Cadena y Litzy desmienten rumores y hablan de su boda

Poncho Cadena y Litzy dejaron claro que su relación pasa por un gran momento. Entre otras cosas, Litzy confesó que podría haber una linda sorpresa en su boda

Poncho Cadena y Litzy hablaron ante los medios y dejaron claro que su relación pasa por un gran momento. Entre otras cosas, Litzy contó cómo se lleva con los hijos del reconocido chef y confesó que podría haber una linda sorpresa en su boda, misma que podría suceder a principios del 2026.

