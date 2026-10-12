Exclusiva: “Me dieron una sorpresa impresionante”; Alejandro Fernández relata cómo se enteró del embarazo de su hija Camila

Este fin de semana, Alejandro Fernández ofreció un par de conciertos en el Palenque de Pachuca, Hidalgo, donde no dudó en rendir tributo a su padre, Vicente Fernández. A lo largo de más de dos horas, el cantante se dejó consentir por sus seguidores con diversos ramos de rosas. Posteriormente, abandonó el recinto para irse a descansar a un exclusivo hotel de la zona. Al término del evento, habló en exclusiva para Ventaneando sobre cómo se enteró del embarazo de su hija Camila, quien también ofreció un impresionante show en La Maraka, en la Ciudad de México, al que de igual manera acudieron nuestras cámaras.