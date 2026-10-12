Alejandro Sanz regresa a México con espectacular concierto: ¡Así se vivió el show!

Alejandro Sanz regresó a México para ofrecer un impresionante show en el antiguo Foro Sol de la Ciudad de México como parte de su gira internacional. Las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes y aquí te compartimos los mejores momentos. Al evento también acudieron otras celebridades como Maite Perroni, Zuria Vega y nuestra querida Choco.