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Alejandro Sanz regresa a México con espectacular concierto: ¡Así se vivió el show!

Alejandro Sanz se presentó en el antiguo Foro Sol de la Ciudad de México como parte de su gira internacional y las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes.

Alejandro Sanz regresó a México para ofrecer un impresionante show en el antiguo Foro Sol de la Ciudad de México como parte de su gira internacional. Las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes y aquí te compartimos los mejores momentos. Al evento también acudieron otras celebridades como Maite Perroni, Zuria Vega y nuestra querida Choco.

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