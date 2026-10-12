“Uno como papá, nunca está preparado”; Arturo Carmona se sincera sobre el embarazo de su hija Melenie: ¿Se casará pronto?
Arturo Carmona responde si su hija Melenie llegará al altar en diciembre y se sincera sobre el embarazo de la joven y su pareja, cuya identidad no ha sido revelada.
Arturo Carmona habló con las cámaras de Ventaneando sobre el reciente embarazo de su hija, Melenie, pero ¿está listo para entregarla en el altar? “Uno como papá, nunca está preparado. Es mi princesa para siempre, de por vida”; aseguró. Al ser cuestionado sobre la fecha de la boda, así como la del nacimiento del pequeño, prefirió no hablar. En cuanto a su vida sentimental, Carmona asegura seguir soltero y sin compromiso.