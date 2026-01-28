“Andaba cerca de los 90 kilos”, Así se prepara Vicente Fernández Jr. para recibir a su hija Isabela
Con el fin de prepararse para recibir a su hija Isabela, Vicente Fernández Jr. ha hecho cambios en su estilo de vida y, entre otras cosas, ya ha bajado más de 17 kilos. De esta manera, comienza la cuenta regresiva para la llegada de Isabela, quien nacerá el 17 febrero y compartirá cumpleaños con Vicente Fernández.