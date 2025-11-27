inklusion logo Sitio accesible
¿Es bueno el ayuno intermitente? ¡Prevén enfermedades de la mano de especialistas en Consulta a la Mano!

Porque la salud se construye con prevención, reunimos un panel de especialistas en Consulta a la Mano para hablar de diabetes, enfermedades cardiacas, gastrointestinales y más.

¿Cansancio después de comer? ¿Dolores en el pecho? ¿Reflujo por irritantes? ¿Ayuno intermitente para diabéticos? Porque la salud se construye con prevención y decisiones informadas, reunimos un panel de especialistas en Consulta a la Mano para hablar de diabetes, enfermedades cardiacas, gastrointestinales y más. ¡No pierdas detalle!

