Venga La Alegría | Programa 10 de septiembre 2026 Parte 1 | Lo que se vivió en el evento de Los 300 líderes más influyentes de México y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 10 de septiembre 2026, parte 1: Belinda, Eugenio Derbez, Alejandro Gou, Luz Elena González, Hugo Sánchez, Yordi Rosado y todos los que brillaron en la comida de Los 300 líderes más influyentes de México; los alimentos que debes consumir para bajar los niveles de cortisol; los avances en el caso del multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia y el aniversario de la tragedia de La Concordia, todo explicado Con Peras y Manzanas; y aprendimos a decorar mesas para las fiestas patrias.

También, Michelle Vieth aclara el presunto distanciamiento con su hijo, un cambio de imagen de El Escuadrón de la Belleza, la buena obra de A Quien Corresponda y Chantal Andere reflexionó sobre sus hijos y las redes sociales. Además, la receta de pambazos, la presentación oficial de Rafa Márquez como DT de la Selección Azteca y la historia de Luis Cruz ‘El Héroe de Puebla’. ¡Venga La Alegría!