Exclusiva: AB Quintanilla reaparece tras emprender acciones legales contra su hermana Suzette; “La estoy pasando al 100”
Las cámaras de Ventaneando captaron a AB Quintanilla. Al cuestionarlo sobre el proceso legal que emprendió contra su hermana Suzette por el legado de Selena, así reaccionó.
Las cámaras de Ventaneando captaron a AB Quintanilla en Monterrey, Nuevo León, en donde se dio cita para ensayar con su grupo musical “Sons of Cumbia”. Previo al ensayo, lo cuestionamos sobre el proceso legal que emprendió en contra de su hermana Suzette, por el legado de Selena, la Reina del Tex-Mex, y así reaccionó.