Exclusiva | Marichelo Puente se abre como nunca sobre su divorcio con Jorge D’Alessio: “Lo más difícil fueron los hijos”
En Ventaneando recibimos a Marichelo Puente, quien nos presenta su nuevo podcast, “Tenemos que hablar”, y se sincera como nunca antes sobre su divorcio con Jorge D’Alessio.
¡Invitada de lujo en Ventaneando! Este jueves, 10 de septiembre, recibimos la visita de la talentosa Marichelo Puente, quien se hace presente en nuestros foros para presentar su nuevo podcast: “Tenemos que hablar”; además de sincerarse como nunca antes sobre su divorcio con Jorge D’Alessio. La artista nos revela qué fue lo que pensó el día después en el que firmó su separación y nos revela por qué fue la ruptura. Aquí la entrevista completa.